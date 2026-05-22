Генпрокуратура подала новый иск об изъятии в доход РФ активов Боброва и Бикова

Генеральная прокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга новый иск об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Ответчиками по делу, как и в прошлых исках, проходят Артем Биков, Алексей Бобров, экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков и Татьяна Черных. Кроме того, в списках заявлены дети бизнесменов.

«Истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем (земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах)», — отметили в пресс-службе судов региона.

Ранее, в ноябре 2025 года, Ленинский райсуд Екатеринбурга в полном объеме удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и изъял активы, принадлежашие бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Среди них: энергосбытовая компания «Восток», «Ямалкоммунэнерго», НПФ «Профессиональный», банк «Агропромкредит». Все имущество, по данным надзорного ведомства, бизнесмены получили благодаря коррупционным связям. Ранее суд изъял в доход государства «Корпорацию СТС», общая капитализация которой составляет почти 40 млрд руб.

Артем Путилов