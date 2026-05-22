В Ставрополье объем инвестиций в туризм достигнет 139 млрд рублей к 2035 году

К 2035 году объем вложений в туристическую инфраструктуру Ставропольского края составит 139.6 млрд руб. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

В Ставропольском крае на стадии реализации находятся 65 инвестиционных проектов в туристической сфере, в рамках которых в регионе создадут 22,7 тыс. новых койко-мест и 9,4 тыс. рабочих мест.

Глава Минэкономразвития отметил, что в 2025 году внебюджетные средства, вложенные в туристическую отрасль, составили 12,7 млрд руб. В регионе открылись 17 новых мест для размещения гостей, способных принять 784 человека. Было создано 386 новых рабочих мест.

На 2026 год прогнозируется увеличение объема инвестиций до 40 млрд руб. В этот период планируется реализовать 32 проекта, которые обеспечат 9 тыс. мест для проживания и 3,6 тыс. новых рабочих мест.

