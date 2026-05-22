Количество донских компаний в онлайн-торговле за два года выросло на 16%

В Ростовской области, по данным на март 2026 года, в сфере онлайн-торговли действуют 11 624 организации. Это на 15,9% (1598 компаний) больше, чем два года назад. Количество продавцов Дона на Wildberries за этот период выросло на 34%. Таковы результаты исследования «Контур.Фокуса» и RWB, предоставленные «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С марта 2024 года по март 2026 года в сфере интернет-торговли появилось 8 103 новых участников из Ростовской области, ушли с рынка 6 497 организаций. Из 11 624 организаций 95,6% (11 111) приходится на индивидуальных предпринимателей, 4,4% — на юридические лица. Доля ИП за два года увеличилась на 0,9%.

В онлайн-торговле России Ростовская область занимает девятое место по количеству участников. В пятерку лидеров входят Москва (77 810), Московская область (51 999), Санкт-Петербург (24 210), Краснодарский край (22 292) и Республика Татарстан (15 708).

«Ростовская область — крупнейший транспортный узел. Активный рост сферы онлайн-торговли в этом регионе обеспечивается не только покупательским спросом, но и развитой логистикой: предприниматели встраиваются в цепочку поставок маркетплейсов, открывая и развивая склады, пункты выдачи заказов»,— отметила аналитик проекта «Контур.Фокус» Вероника Скороходова.

Маргарита Синкевич