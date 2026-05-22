В США задержали сестру главы кубинского конгломерата GAESA

Госсекретарь США Марко Рубио написал в X, что Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержала Адис Ластреc Мореру — сестру главы кубинского «контролируемого военными финансового конгломерата» GAESA. По словам господина Рубио, госпожа Морера, проживавшая во Флориде «и одновременно помогавшая коммунистическому режиму в Гаване», лишена вида на жительство в США. Reuters со ссылкой на заявление ICE, сообщает, что госпожа Морера находится под стражей в ожидании депортации из США.

Фото: U.S. Department of Homeland Security Момент задержания Адис Ластреc Мореры во Флориде

7 мая американские власти ввели санкции против GAESA. Financial Times вскоре после этого опубликовала собственное расследование о деятельности компании. Со ссылкой на экспертов, газета писала, что на конгломерат приходится 40% кубинского ВВП, а контролируется он военными. Также сообщалось, что ее глава Ания Гильермина Ластрес Морера — именно ее сестру задержали в США — имеет звание бригадного генерала и является членом ЦК Коммунистической партии Кубы.

Яна Рождественская