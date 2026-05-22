ФАС возбудила дело против единственного в России производителя лекарства от почечной недостаточности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании «Вифитех». Это единственный в России производитель препарата от почечной недостаточности. ФАС заподозрила его в манипулировании розничными ценами.

В службу поступили жалобы от граждан на завышенные цены на новую форму выпуска лекарства «Леспефрил». Препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых, поэтому на них не распространяется госрегулирование цен.

В период с января по июнь 2025 года компания продавала «Леспефрил» во флаконах объемом 100 мл, затем его изъяли из продажи. В октябре 2025 года препарат вернули в продажу почти по той же цене, но в объеме 50 мл. В пересчете на 1 мл его стоимость выросла в среднем на 60%. При этом темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство, отметила ФАС.

Служба усмотрела в действиях ЗАО «Вифитех» признаки нарушения Закона о защите конкуренции. В случае установления вины компании грозит административный штраф, либо ее обяжут вернуть в бюджет незаконно полученный доход.

В марте ФАС предписала фармацевтической компании «Замбон-Фарма» вернуть в бюджет более 418,8 млн руб. Они были получены из-за установления монопольно высоких цен на антибиотик «Флуимуцил-антибиотик ИТ».