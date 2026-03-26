ФАС предписала фармкомпании вернуть в бюджет 418 млн руб. дохода

Фармацевтической компании «Замбон-Фарма» предписано вернуть в бюджет более 418,8 млн руб. Они были получены из-за установления монопольно высоких цен на лекарство, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

ФАС возбудила дело в отношении «Замбон-Фарма» из-за цен на антибиотик еще в июле 2025 года. «Замбон-Фарма» — единственный импортер препарата «Флуимуцил-антибиотик ИТ», используемого для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей. В период с 2023 года по первый квартал 2025-го фармкомпания повысила отпускную цену на него на 46%.

По оценке ФАС, темпы роста прибыли компании значительно превысили рост расходов на производство. При этом почти неизменными остались состав продавцов и покупателей препарата и условия его обращения на товарном рынке. В указанный период компания занимала доминирующее положение на рынке с этим лекарством, не имеющим в России взаимозаменяемых аналогов, отмечает регулятор.

В итоге ФАС признала фармкомпанию нарушившей антимонопольное законодательство. «Замбон-Фарма» предписано установить на препарат «экономически обоснованную цену». Перечислить деньги в бюджет ей нужно в течение 30 календарных дней с момента получения предписания.