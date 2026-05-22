Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик продлил контракт с клубом

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» продлил соглашение с главным тренером Майклом Карриком. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новый контракт с 44-летним английским специалистом рассчитан до 2028 года. Майкл Каррик возглавил клуб в январе 2026 года, сменив португальца Рубена Аморима. Спустя две недели после назначения наставник был признан лучшим тренером месяца Английской премьер-лиги (АПЛ). Под его руководством команда провела 16 матчей в чемпионате страны, одержав 11 побед.

До прихода Каррика «Манчестер Юнайтед» занимал седьмое место в турнирной таблице АПЛ. Команда завершит чемпионат Англии на третьей позиции. В следующем сезоне клуб примет участие в Лиге чемпионов.

Майкл Каррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 год. В составе команды он завоевал 17 трофеев, в том числе стал пятикратным чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Таисия Орлова