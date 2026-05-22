В Ростове требования к минимальной зарплате для ипотеки снижены на 22%
В 2026 году для одобрения ипотечного жилищного кредита на однокомнатную квартиру в Ростове-на-Дону житель города должен зарабатывать не менее 93 тыс. руб., что на 22% меньше, чем годом ранее, когда показатель был равен 120 тыс. руб. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяны Решетниковой.
При расчетах аналитик исходила из того, что стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Ростова-на-Дону составляет 134,5 тыс. руб. Типичная однокомнатная квартира площадью 35 кв. м оценивается примерно в 5 млн руб. Первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья, срок кредита — 20 лет, а средняя процентная ставка по кредиту — 18,8% годовых.
Исходя из этих данных, ежемесячный платеж по такой ипотеке в 2026 году составит 64,9 тыс. руб., что в 2,3 раза больше, чем стоимость аренды подобной квартиры (около 28 тыс. руб.).
В 2025 году, при средней цене квадратного метра в 133,1 тыс. руб., сроке кредита в 20 лет и первоначальном взносе в 20%, а также при средней ставке по ипотеке в 26,7%, ежемесячные платежи составляли 83,3 тыс. руб. Это было почти в 2,8 раза больше стоимости аренды, которая тогда равнялась 30,3 тыс. руб., отметила аналитик.