«Кубань Кредит» поддержал творческий конкурс по финансовой грамотности для пенсионеров Ставрополья

Банк «Кубань Кредит» совместно с Отделением Социального фонда России по Ставропольскому краю и региональным отделением Союза пенсионеров России объявляет о старте краевого конкурса «Мои финансовые советы». Проект направлен на повышение финансовой культуры жителей края серебряного возраста.

Конкурс призван стать площадкой для обмена опытом: участникам предлагается творчески оформить личные лайфхаки, помогающие копить на крупные покупки, грамотно планировать бюджет, безопасно пользоваться банковскими услугами или получать государственные услуги в электронном виде.

«Для банка забота о представителях старшего поколения — одно из приоритетных направлений социальной политики. Более 10 лет в регионах присутствия мы системно обучаем пенсионеров компьютерной грамотности и регулярно проводим занятия по финансовой безопасности в рамках собственной политики «С заботой о старшем поколении»,— отметил директор Ставропольской региональной дирекции Банка «Кубань Кредит» Дмитрий Лисицын.— Мы видим, насколько востребованы эти знания. Конкурс «Мои финансовые советы» — отличная возможность для активных людей серебряного возраста проявить свои творческие способности и поделиться бесценным житейским опытом, который убережет их сверстников от ошибок и вдохновит на освоение современных цифровых сервисов».

Поделиться своими финансовыми историями и наблюдениями можно в нескольких номинациях:

«Лучшее эссе» (текст объемом до 3 страниц);

«Лучшее видео» (ролик продолжительностью до 3 минут);

«Лучшее стихотворение»;

«Лучшая графика/рисунок» (формат А4 в любой технике).

При оценке работ жюри будет учитывать оригинальность и креативность подачи, практическую значимость советов для повседневной жизни, а также качество оформления материалов.

Прием заявок и конкурсных работ продлится до 31 июля 2026 года. Материалы с указанием ФИО и контактных данных участника необходимо направлять на электронную почту: konkurs_pfr@mail.ru.

Получить дополнительную информацию о конкурсе можно по телефону: (8652) 74-88-97.

