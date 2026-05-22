В рейтинг крупнейших землевладельцев РФ вошли шесть компаний из Черноземья

Агрохолдинги с активами в Черноземье заняли шесть первых строчек рейтинга крупнейших владельцев сельхозземель в РФ по состоянию на май 2026 года. Его составила компания BEFL в 14-й раз, с результатами ознакомился «Ъ-Черноземье». Совокупно первая десятка участников рейтинга контролирует 7,8 млн га, или 39% общего земельного банка компаний, вошедших в список. На первую пятерку приходится 5 млн га, или 25%.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидером рейтинга стал АПХ «Мираторг» братьев Линников, владеющий 1,4 млн га. Второе место занял «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, поглотивший белгородский агрохолдинг «Приосколье» (1,2 млн га), третье — ГК «Продимекс», которую контролирует Игорь Худокормов (940 тыс. га). На четвертой строчке расположилось «Русагро» с земельным банком в 820 тыс. га (основатель холдинга Вадим Мошкович, по решению суда в доход государства был обращен контрольный пакет акций ПАО «Группа "Русагро"» стоимостью 651 млн руб.). На пятом месте находится ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова (680 тыс. га), на шестом — ГК «Эконива» Штефана Дюрра (648 тыс. га). По данным аналитиков, из всех этих компаний с мая 2025-го по апрель 2026 года земельный банк увеличил только «Продимекс» — на 40 тыс. га.

Всего в рейтинг вошла 81 организация с совокупным земельным банком 19,9 млн га, что на 1 млн га больше показателя 2025-го. В исследование включались компании, под контролем которых находится около 100 тыс. га и более. В 2026 году список пополнили семь новых участников с совокупным земельным банком 817 тыс. га. С 2014 года их число выросло с 32 до 81, а общий земельный банк увеличился на 12,3 млн га.

Мария Свиридова