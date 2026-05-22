«Нью-Йорк» увеличил отрыв от «Кливленда» в полуфинальной серии play-off НБА

«Нью-Йорк Никс» на своем паркете победил «Кливленд Кавальерс» во втором матче полуфинала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 109:93.

Самыми продуктивными игроками матча стали защитник «Никс» Джош Харт и защитник «Кавальерс» Донован Митчелл. Оба набрали по 26 очков.

«Нью-Йорк» увеличил преимущество в серии до четырех побед — 2:0. Третий матч противостояния состоится в ночь на 23 мая на паркете «Кливленда».

Таисия Орлова