В Ростове выставлена на торги база отдыха за 58 млн рублей

Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова-на-Дону организовал открытый аукцион по продаже муниципального имущества. Аукцион опубликован на портале «ГИС. Торги».

На торги выставлено нежилое двухэтажное здание площадью 468,9 кв. м с земельным участком площадью 5,2 тыс. кв. м. Объект расположен по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Левобережная, 82. Разрешенное использование участка — база отдыха.

Начальная цена лота установлена в размере 58 млн руб. Шаг аукциона составляет 2,9 млн руб., размер задатка для участия — 5,8 млн руб. Торги проводятся в секции «Приватизация» на площадке TORGI.GOV.RU.

Прием заявок на участие завершится 9 июня 2026 года в 16:00. Подача ценовых предложений начнется 15 июня 2026 года в 10:00 и закончится 16 июня 2026 года в 10:00. Победитель заключит договор купли-продажи.

Основанием для приватизации послужило распоряжение департамента от 30 марта 2026 года.

Тат Гаспарян