ФСБ сообщила о предотвращении почти 80 терактов с начала года

По оценке Национального антитеррористического комитета, с начала 2026 года в России предотвратили 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужба обратила внимание, что Служба безопасности Украины продолжает активно искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в мессенджерах WhatsApp и Telegram. «Все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание»,— указано в сообщении.

Ранее сегодня ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подготовке теракта на объекте энергетики в Краснодарском крае в интересах СБУ. Его задержали в Новороссийске по пути к месту предполагаемой закладки взрывного устройства фугасного типа. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, незаконном обороте взрывчатых веществ и госизмене.