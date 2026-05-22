В Новороссийске задержали агента СБУ, готовившего теракт

ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в Краснодарском крае и задержании в Новороссийске предполагаемого агента украинских спецслужб, готовившего подрыв объекта энергетической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержан гражданин России 2003 года рождения, проживающий в Северском районе Краснодарского края. Следствие считает, что он был завербован сотрудником Службы безопасности Украины через мессенджер WhatsApp для организации диверсии с использованием самодельного взрывного устройства.

Как сообщили в спецслужбе, подозреваемого задержали по пути к месту предполагаемой закладки взрывного устройства. Из оборудованного схрона, по информации ФСБ, изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного типа с массой взрывчатого вещества около 2,5 кг, а также мобильный телефон с перепиской, которая, как утверждается, подтверждает подготовку преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту, незаконном обороте взрывчатых веществ и государственной измене. В ФСБ заявили, что фигурант признал вину и сотрудничает со следствием.

Вячеслав Рыжков