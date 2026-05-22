В Ростовской области продлили ограничение на пребывание в лесах до 11 июня

Из-за высокой пожароопасности в Ростовской области режим ограничения пребывания в лесах продлен до 11 июня 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничение распространяется и на въезд на автомобилях в леса, за исключением транспортных средств лесопожарных формирований, оперативных служб, пожарных частей, аварийно-спасательных формирований и патрульных групп муниципальных образований.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ограничение на пребывание в лесах было введено с 1 по 21 мая.

Наталья Белоштейн