На Дону предпринимателя обвинили в смерти рабочего на производстве

В Аксайском районе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, у которого на производстве по изготовлению бетонных изделий, погиб работник. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемая, незаконно допустила к работе обязанностей 41-летнего работника, не обеспечив его безопасными условиями работы.

«Для выполнения производственного задания обвиняемая выдала потерпевшему электроинструмент с измененной заводской схемой соединений, заведомо непригодный и опасный для эксплуатации»,— говорится в сообщении ведомства.

В результате работник получил смертельный удар током и скончался на месте.

Наталья Белоштейн