Уволены двое сотрудников детсада в Кызыле, где детям в качестве наказания делали уколы

В детском саду в Кызыле воспитателя и его помощника уволили после проведения проверки, сообщили в мэрии города. Фактов физического насилия, комиссия, однако, не установила, утверждают власти Кызыла. Ранее родители воспитанников детсада пожаловались, что сотрудники кололи детей шприцами.

Как рассказали в ведомстве, департамент по образованию мэрии Кызыла организовал служебную проверку в детском саду № 15 «Страна детства». Чиновники опросили персонал и просмотрели записи с камер видеонаблюдения группы. По итогам проверки комиссия зафиксировала нарушения педагогической этики воспитателями, в том числе «некорректное словесное воздействие».

«При этом, по данным с камер видеонаблюдения, факты применения физического насилия не установлены»,— отметили в мэрии. После этого воспитателя и его помощника уволили, а от руководства детсада потребовали усилить контроль за соблюдением профессиональной этики.

Сегодня полиция Кызыла начала проверку из-за сообщений о причинении телесных повреждений воспитанникам детского сада. В МВД обратились матери нескольких детей, у которых в области ягодиц обнаружили следы от уколов. Сами дети утверждали, что воспитатель и нянечка уводили их в туалет, где ставили уколы шприцем.

В управлении Следственного комитета по Республике Тува уточнили, что число обращений выросло до четырех. Все заявления подали родители детей, посещавших одну и ту же группу — воспитатель и нянечка у них одни, рассказали в ведомстве.