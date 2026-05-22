Полиция Кызыла проверяет жалобы на уколы детям в детсаду

Полиция Кызыла проверяет информацию о причинении телесных повреждений воспитанникам детского сада. Со слов детей, воспитатель и помощник воспитателя уводили их в туалет, где ставили уколы шприцем.

МВД получило несколько заявлений от матерей воспитанников одного из детских садов города. Название учреждения не приводится. Женщины заявили, что обнаружили у своих 4-летних детей следы от уколов в области ягодиц. Полиция проводит проверку по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК).

По данным РЕН ТВ, воспитатель детского сада использовала шприц как наказание для тех детей, «кто медленно ел или бесился». Следов каких-либо веществ на шприцах не выявлено, у воспитанников тоже.

Telegram-канал 112 утверждает, что речь идет о детском саде № 15. В родительском чате якобы неоднократно поступали жалобы на этот детсад. По словам родителей, «весь персонал нервный», а воспитатели не прислушиваются к проблемам.