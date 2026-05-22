Estee Lauder прекратила переговоры о слиянии с Puig

Американская косметическая компания Estee Lauder сообщила, что прекратила переговоры о возможном слиянии с испанским конгломератом Puig. Объединение компаний создало бы гиганта в сфере моды и красоты с капитализацией около $40 млрд.

В марте Financial Times написала, что Estee Lauder и Puig ведут переговоры о слиянии. Сами компании тогда заявили, что обсуждают варианты потенциальных бизнес-комбинаций, не сообщив деталей. Estee Lauder принадлежат такие бренды, как Tom Ford, Clinique и MAC, Puig — Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera и Charlotte Tilbury.

«Мы с облегчением восприняли новость о прекращении переговоров»,— отметил аналитик компании RBC Capital Markets Ник Моди, по мнению которого сейчас не слишком удачный момент для такой сделки. Эксперты и ранее отмечали риски, связанные со сложностями интеграции компаний, особенно с учетом того, что Estee Lauder находится в процессе реорганизации своего бизнеса. Кроме того, по мнению господина Моди, сложности могли бы возникнуть и из-за того, что семьи основателей обеих компаний стремились бы оказывать влияние на объединенный конгломерат.

После публикации заявления акции Estee Lauder выросли почти на 10%, акции Puig — упали более чем на 14%.

Яна Рождественская