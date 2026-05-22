Альваро Арбелоа покинет пост главного тренера «Реала»

Альваро Арбелоа покинет пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» по окончании сезона. Об этом специалист сообщил на пресс-конференции.

«Я всегда считал Мадрид своим домом. Я с "Реалом" уже 20 лет. Я ухожу из "Реала" с огромной благодарностью, потому что игроки сделали меня лучше. Я наслаждался каждым днем здесь»,— приводит слова 43-летнего тренера газета Marca. 23 мая команда проведет последний матч под руководством Арбелоа. «Реал» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао в заключительном туре чемпионата Испании.

Альваро Арбелоа был назначен главным тренером команды в январе 2026 года, сменив в должности Хаби Алонсо. С 2020 года он работал в академии «Реала». Мадридский клуб остался без трофеев в завершающемся сезоне. В чемпионате Испании команда заняла второе место (победителем в 36-й раз стала каталонская «Барселона»). В 1/16 финала кубка страны «Реал» уступил «Альбасете» из второго дивизиона. Также команда не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв мюнхенской «Баварии».

Ранее СМИ сообщили, что новым главным тренером «Реала» вновь станет Жозе Моуринью. Ожидается, что он подпишет с клубом двухлетний контракт с возможностью продления. Португалец возглавлял команду с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли чемпионат Испании, а также завоевали кубок и суперкубок страны.

Таисия Орлова

