Деньги на бюст Сталина в Орле пойдут из программы наказов избирателей

Орловский областной Совет народных депутатов большинством голосов согласовал изменения в план исполнения сводного перечня наказов избирателей, в соответствии с которыми появление бюста Иосифа Сталина на территории парка Победы в Орле будет профинансировано из программы наказов. Изготовление и установка памятника-бюста запланированы в рамках реализации проекта «Аллея Победителей». Решение было принято на 51-м заседании облсовета 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инициатива открыть первый официальный бюст-памятник Сталину в Орле исходила от обкома КПРФ. Предполагается, что в парке Победы также будут установлены бюсты советских военачальников, сыгравших ключевую роль в освобождении Орла и внесших решающий вклад в победу на Орловско-Курской дуге.

Представитель от законодательного органа госвласти Орловской области в Совете Федерации Василий Иконников прокомментировал решение облсовета в своем Telegram-канале, назвав его «справедливым».

«Иосиф Виссарионович Сталин — главнокомандующий вооруженными силами СССР, председатель правительства Советского Союза в те годы, человек, который смог организовать слаженную работу всей страны, тыла, снабжение армии и флота, подготовить победоносные операции на фронте. Народ верил ему и поддерживал его, видя в нем сильного, грамотного и волевого руководителя, патриота нашей Родины. С позиции исторической справедливости — это объективный и обоснованный шаг. Потомки должны знать выдающихся деятелей Отечества»,— заявил господин Иконников.

Сенатор также опубликовал один из проектов бюста:

Как сообщал «Ъ-Черноземье», бюст Иосифа Сталина может появиться в орловском парке Победы уже к 9 мая 2026 года. Сроки исполнения мероприятий, связанных с изготовлением и установкой памятника, также обозначены в своде наказов избирателей на второй квартал года.

В октябре 2024-го по поводу установки памятника Сталину в Орле проводились общественные обсуждения — 92% присутствующих проголосовали «за».

Денис Данилов