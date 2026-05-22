Аксенов оценил объемы запасов в водохранилищах Крыма

Водохранилища естественного стока в Крыму наполнились на 77% благодаря осадкам. На сегодняшний день запасов хватит минимум на 400 дней, рассказал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

В целом в водохранилищах республики на 21 мая скопилось 186 млн куб. м воды. Из них 166 млн — в питьевых водохранилищах. Это на 50 млн куб. м больше, чем годом ранее.

С начала 2026 года в питьевые водохранилища естественного стока Республики Крым поступило около 76 млн куб. м, что составляет около 40% от проектного объема, говорил ранее Сергей Аксенов. На начало февраля суммарный объем наполнения всех водохранилищ региона — без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе — достигал около 150 млн куб. м.

В 2026 году в восточной части полуострова планируется подать воду в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала в объеме не менее 45 млн куб. м. Это позволит полностью удовлетворить потребности в водных ресурсах.

Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области. Он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением стала критической из-за засухи. Ее удалось разрешить летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень существенно зависит от выпадающих осадков. Проблемы с водой в Крыму затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова, ограничивая возможности орошения и полива культур.