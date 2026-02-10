В питьевые водохранилища Крыма поступило 76 млн кубометров воды с начала года

С начала 2026 года в питьевые водохранилища естественного стока Республики Крым поступило около 76 млн куб. м, что составляет всего около 40% от проектного объема. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

По состоянию на 9 февраля 2026 года суммарный объем наполнения всех водохранилищ региона, без учета Чернореченского водохранилища в Севастополе, составляет около 150 млн куб. м. Из них наполняемость питьевых водохранилищ естественного стока достигает почти 108 млн куб. м, наливных водохранилищ Восточного Крыма — 19 млн куб. м.

По словам Сергея Аксенова, этих объемов достаточно для обеспечения водоснабжения населения и объектов экономики республики в среднем на протяжении 320-340 суток без учета будущего притока воды. Ситуацию с водоснабжением в Алуште улучшили осадки, там период гарантированного обеспечения водой составляет 156 суток. Для населенных пунктов, расположенных в восточной части Крыма, аналогичный период достигает около 194 суток. Там потребителям с начала года подано 8,8 млн куб. м воды.

Сейчас в регионе идет комплексная работа по решению проблемы вододефицита. Продолжается строительство тракта водоподачи от Нежинского, Новогригорьевского и Просторненского подземных водозаборов до Феодосии и Керчи. По словам Сергея Аксенова, ввод тракта в работу позволит обеспечить питьевой водой жителей Судака, Феодосии, Керчи и населенных пунктов Ленинского района.

В 2026 году в восточной части полуострова планируется подать воду в наливные водохранилища системы Северо-Крымского канала в объеме не менее 45 млн куб. м. Это позволит полностью удовлетворить потребности в водных ресурсах.

Кроме того, для снижения вододефицита на Южном берегу Крыма в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие» построят Мартовское и Солнечногорское водохранилища. Сейчас на объектах ведутся проектно-изыскательские работы.

«Обеспечение Крыма качественной питьевой водой — ключевой приоритет Правительства республики. Все задачи в этой области будут решены», — подчеркнул глава региона в своем сообщении.

Алина Зорина