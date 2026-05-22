Чистая прибыль МТС в первом квартале выросла более чем в полтора раза

По итогам первого квартала ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) получило выручку в 201,3 млрд руб. Это на 14,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, следует из отчетности (pdf). OIBDA группы выросла на 18%, до 74,7 млрд руб., чистая прибыль — на 46,3%, до 7,2 млрд руб.

Основной вклад в увеличение показателей внесли направления Телеком, Fintech и Funtech, отметила СЕО МТС Инесса Галактионова. В частности, доходы от телеком-услуг увеличились на 15%, до 130,3 млрд руб., доходы от услуг мобильной связи — на 9,5%, до 73,3 млрд руб., от финтех-направления — на 18,4%, до 42 млрд руб.

Мобильная база абонентов МТС выросла на 1,3%, до 83,8 млн. Выручка от фиксированной связи увеличилась на 14,9%, до 12,8 млрд руб., от сегмента B2B/G — на 15,8%, до 21,2 млрд руб. Доходы от межоператорского бизнеса выросли на 33,7%, до 22,9 млрд руб.

Направление AdTech нарастило выручку на 2,3%, до 15,3 млрд руб. В сегменте рекламных технологий доходы упали на 10,7%, до 5,2 млрд руб., а доходы от маркетинговых технологий показали рост на 10,7%, до 10,1 млрд руб. Медиахолдинг ON Медиа увеличил выручку на 3,8%, до 7 млрд руб.

В феврале стало известно о планах МТС ликвидировать свою экосистему под новым брендом Erion. В компании говорили, что речь идет о «трансформации управленческой структуры», когда стратегические решения будут приниматься на уровне МТС. Источники «Ъ» объясняют отказ от существующей управленческой конструкции необходимостью сократить неприбыльные активы.

