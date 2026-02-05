Первый блин телекомом

МТС (MOEX: MTSS) может ликвидировать свою экосистему под новым брендом Erion. В компании утверждают, что речь идет о «трансформации управленческой структуры», когда стратегические решения будут приниматься на уровне МТС. Источники же “Ъ” объясняют отказ от существующей управленческой конструкции необходимостью сократить неприбыльные активы, а также сложившейся неэффективной структурой управления. Таким образом, объединенная экосистема, которая была отделена от телекоммуникационного бизнеса МТС, просуществовала чуть более года.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

МТС отказывается от своей холдинговой структуры под брендом Erion, нетелекоммуникационные активы в которую были объединены в 2025 году, рассказали “Ъ” сразу несколько источников на телекоммуникационном рынке и подтвердили два собеседника на медиарынке.

«ПАО МТС продолжает трансформацию управленческой структуры своей дочерней компании ООО "Эрион", которая объединяет нетелекоммуникационные активы. Функции управляющей компании ООО "Эрион" будут изменены, советы директоров активов и их менеджмент усилены, получат большую самостоятельность и полномочия»,— заявили “Ъ” в пресс-службе компании, добавив, что «МТС Финтех», On Media («МТС Медиа»), МТС Adtech, «Юрент» и IТ-вертикаль МТС Web Services (MWS) продолжают работать в прежнем режиме и развиваться согласно стратегии.

В пресс-службе компании объяснили, что отказ от Erion и его реорганизация «позволят упростить и улучшить корпоративное управление дочерних компаний». Отдельные компании экосистемы выделены в «самостоятельные бизнесы со сформированными органами управления». Стратегические решения будут приниматься на уровне ПАО МТС.

В конце 2024 года МТС объявила, что все вертикали, которые не относятся к телекому (IT, финтех, медиа, рекламный бизнес и кикшеринг «Юрент»), выводятся в отдельные юридические лица и объединяются под управлением компании «Экосистема МТС». В октябре 2025 года гендиректор компании Ровшан Алиев в интервью “Ъ” сообщил, что «Экосистема МТС» переименовывается в Erion, а каждая вертикаль получает свой бренд. IT-продукты и облачные решения входят в МТС Web Services (MWS). Для рекламного направления был создан бренд МТС AdTech. «ON Медиа» (бывший «МТС Медиа») включает в себя онлайн-кинотеатр «Кион», «Кион Музыку», «Кион Строки», «ON Студию» (бывшая студия KionFilm) и «ON Лейбл». Продюсирование мероприятий перешло к «ON Шоу» — продюсерскому центру «МТС Live», билетный бизнес представлен платформами Ticketland и Ticketscloud. Кикшерингу было возращено название «Юрент». Некоторые направления, в том числе «Умный дом», «Авто», Nuum, B2C-витрина «Тревел», было решено ликвидировать. Бренд «МТС Банк» сохраняется отдельно от Erion/«Экосистемы МТС». В интервью “Ъ” господин Алиев говорил о подготовке к IPO всех компаний, однако добавил, что «выйдут ли они на биржу, зависит от рынка».

Сотрудникам Erion также сегодня направили письмо о реструктуризации компании, рассказали “Ъ” два собеседника, знакомых с его содержанием. По их словам, связывающие Erion и ПАО МТС функции и процессы будут переданы в ПАО в ближайшее время, а сотрудникам планируется предложить имеющиеся в группе вакансии.

Источник “Ъ” утверждает, что Ровшан Алиев покинет свой пост. Кроме того, собеседник на медиарынке отмечает, что часть нетелекоммуникационных активов Erion может быть передана АФК «Система», которая является совладельцем МТС. В пресс-службе МТС “Ъ” сказали, что не раскрывали существенных фактов о подобных сделках и они «потребуют предварительного одобрения со стороны органов ПАО МТС». «Подобные решения в ПАО МТС не принимались»,— заявили “Ъ” в пресс-службе.

«При первоначальной трансформации в конце 2024 года руководством декларировалось, что для компаний экосистемы будет больше возможностей. С одной стороны, это действительно было так, с другой — часть из них показали неэффективность»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании. Он объясняет, что основной задачей изначальной реструктуризации было сокращение неприбыльных активов и большая прозрачность финансов и отчетности бизнесов экосистемы, когда нынешние изменения являются следствием сложившейся неэффективной структуры управления: «эксперимент не удался, а выводить отдельные компании на IPO в нынешней экономической ситуации невыгодно; когда будет подходящая ситуация, АФК "Система" сможет либо вывести их на биржу, либо продать».

За девять месяцев 2025 года выручка Erion выросла на 25,3% до 240,9 млрд руб., и составила 41% от выручки всей группы, следует из финансовых и операционных результатов группы МТС за период. В интервью “Ъ” Ровшан Алиев говорил, что компания нацелена на 50-процентную долю в 2026 году. Число экосистемных клиентов достигло 18 млн (их число выросло на 1,2 млн год к году).

Реорганизация холдинговой структуры выглядит логичным шагом в условиях высокой долговой нагрузки группы (на третий квартал чистый долг МТС составил 426,3 млрд руб.), считает директор Aspring Capital Олег Зырянов. «Когда юридическое выделение и базовые процессы завершены, логичен следующий шаг — убрать лишний уровень управляющей компании, усилить советы директоров и менеджмент вертикалей и дать им больше самостоятельности. Это сокращает управленческие расходы, ускоряет принятие решений и повышает прозрачность внутри каждой вертикали»,— объясняет исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов. При этом он видит и риски — если автономизация бизнесов начнет приводить к потере синергий между ними или росту затрат из-за дублирования функций в каждой вертикали.

Эта трансформация отражает общую эволюцию стратегии телеком-компаний, а не отказ от экосистем, считает директор практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светлана Архипкина: «Отрасль движется к балансу: фокус на core-бизнесе — как основном источнике стабильного денежного потока — сохраняется, а зрелые цифровые активы получают больше автономии для роста и монетизации».

Алексей Жабин, Филипп Крупанин, Юлия Юрасова, Варвара Полонская, Владимир Лавицкий