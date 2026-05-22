«Монреаль» нанес «Каролине» первое поражение в текущем play-off НХЛ

«Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Каролина Харрикейнс» в первом матче полуфинального раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:2 и повел в серии до четырех побед.

«Каролина» открыла счет на 34-й секунде встречи — отличился Сет Джарвис, которому ассистировал Андрей Свечников. Через 27 секунд «Монреаль» восстановил паритет благодаря шайбе Коула Кофилда. До конца первого периода гости забили еще три гола — отметились Филлип Дано, Александр Тексье и Иван Демидов. На старте второго игрового отрезка Эрик Робинсон сократил отставание «Каролины». Окончательный счет установил Юрай Слафковский, сделавший дубль в третьем периоде.

«Каролина» потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. В предыдущих раундах клуб всухую — 4:0 — обыграл «Оттава Сенаторс» и «Филадельфия Флайерс». Ни в одном из матчей «Харрикейнс» не пропустили более двух шайб. «Монреаль» ранее оказался сильнее «Тампа-Бей Лайтнинг» и «Буффало Сейбрс». Обе серии завершились со счетом 4:3.

Второй матч противостояния состоится в ночь на 24 мая на льду «Каролины».

Таисия Орлова