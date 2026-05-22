Дочь участника экстремистской челябинской группировки выселили из квартиры

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях к Виолетте Гирь о выселении ее из квартиры. Информация отображена в картотеке дел. По данным СМИ, Виолетта Гирь является дочерью Александра Гиря, члена группировки «Махонинские» (признана экстремистской и запрещена на территории России).

Управление Росимущества подало иск к Виолетте Гирь в конце апреля этого года. Меньше чем через месяц суд удовлетворил требования ведомства. Ответчицу выселили из квартиры, «принадлежащей на праве собственности», указано в категории дела.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Советский районный суд Челябинска 14 ноября 2025 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал «Махонинских» экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории РФ. В доход государства было обращено имущество 16 участников организации стоимостью около 5,2 млрд руб., в том числе недвижимость. В феврале этого года Советский районный суд Челябинска удовлетворил новый иск ведомства об обращении в доход государства имущества участников объединения общей стоимостью 1,3 млрд руб.