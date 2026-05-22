Ролан Гусев покинул «Динамо»

Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера. Сотрудничество со специалистом прекращено в связи с истечением срока контракта.

«Благодарим Ролана Гусева за годы плодотворной работы в ''Динамо'', за проявленные на всех этапах высокий профессионализм и ответственность. Желаем успехов в дальнейшей карьере!»— заявили в пресс-службе клуба.

Ролану Гусеву 48 лет. Он входил в тренерский штаб «Динамо» с 2023 года. По ходу сезона-2025/26 возглавил клуб, сменив на посту Валерия Карпина. Под руководством Гусева команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что главным тренером «Динамо» будет назначен Сандро Шварц. Немецкий специалист уже руководил клубом и привел его к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2021/22.

Таисия Орлова