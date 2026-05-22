Жители провинции Альберта выскажутся по поводу референдума о выходе из Канады

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в число вопросов для голосования, которое пройдет 19 октября, будет включен вопрос, хотят ли жители провести референдум о независимости провинции от Канады. «Пришло время выяснить волю жителей Альберты по этому вопросу и двигаться дальше»,— заявила она. В октябре жителям провинции будет задан вопрос, хотят ли они, чтобы Альберта оставалась в составе Канады, или выступают за подготовку референдума о ее независимости.

Фото: Todd Korol / Reuters Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит

Планы отделения богатой нефтью Альберты от Канады давно продвигает крайне правая общественная организация «Проект процветания Альберты». Она неоднократно высказывалась за проведение референдума о независимости и собрала 300 тыс. подписей в поддержку этой инициативы. Правда, суд приостановил сбор подписей, сочтя, что он проводится с нарушениями. Организация оспаривает это решение суда.

В январе сообщалось, что руководство «Проекта процветания Альберты» встречалось с представителями Госдепартамента США.

Как пишет Politico, члены «Проекта» в последние месяцы активно критиковала госпожу Смит за неготовность включить вопрос о независимости провинции в референдум. Издание отмечает, что ей было все труднее не реагировать на эти требования.

Сообщая о выставлении этого вопроса на голосование, госпожа Смит отметила, что правительство провинции и ее партия «выступают за сильную и суверенную Альберту в составе единой Канады». По данным опроса Ipsos, проведенного в начале года, за отделение от Канады выступает лишь треть жителей Альберты.

Яна Рождественская