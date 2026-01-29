Трамп не забыл о Канаде

Представители крайне правой канадской общественной организации «Проект процветания Альберты», ратующей за отделение богатой нефтью провинции от Канады, трижды тайно встречались с представителями Госдепа США. На фоне планов устроить в провинции референдум о независимости сепаратисты ждут от Штатов не только моральной, но и материальной поддержки. Впрочем, даже если референдум удастся организовать, жители провинции вряд ли проголосуют за независимость. Тем не менее на фоне напряженных отношений между Вашингтоном и Оттавой администрация Трампа охотно привечает всех, кто выступает против правительства Марка Карни.

Фото: Mandel Ngan / File Photo / Reuters Премьер-министр Канады Марк Карни (слева), президент Мексики Клаудия Шейнбаум (в центре) и президент США Дональд Трамп

О тайных встречах радикальных сепаратистов из канадской провинции Альберта с представителями американского Госдепа в Вашингтоне сообщила 29 января британская газета Financial Times (FT). По сведениям источников издания, с апреля минувшего года состоялись три такие встречи. А уже в феврале представители организации «Проект процветания Альберты» планируют продолжить диалог и запросить у США кредит ни много ни мало на $500 млрд для поддержания финансов Альберты на плаву в случае позитивного исхода референдума о независимости провинции от Канады.

«США крайне заинтересованы в свободной и независимой Альберте»,— заявил FT юрисконсульт этой организации Джефф Рат, присутствовавший на встречах в Вашингтоне.

Впрочем, при более детальном взгляде на то, как обстоят дела, становится очевидно, что сепаратисты из Альберты мало на что могут рассчитывать.

Единственным в администрации США, кто публично выразил симпатии по отношению к сепаратистским настроениям в Канаде, был министр финансов Скотт Бессент. «Жители Альберты — очень независимые люди. Ходят слухи, что они могут провести референдум о том, хотят они остаться в Канаде или нет»,— заявил глава Минфина 22 января в кулуарах форума в Давосе, назвав Альберту, на долю которой приходится 90% всей добычи нефти в стране, «естественным партнером для США».

Это заявление вызвало волну энтузиазма в сепаратистских кругах провинции. Впрочем, вскоре после этого «источник, знакомый со взглядами Бессента» разъяснил журналистам: министр вовсе не поддерживает движение за независимость Альберты, хотя и не выступает против, а просто считает, что Альберта могла бы укрепить связи с США, оставаясь при этом канадской провинцией.

Не слишком обнадеживающим оказался и комментарий Госдепартамента США о состоявшихся встречах с сепаратистами. «Департамент регулярно встречается с представителями гражданского общества. Как это обычно бывает на подобных рутинных встречах, никаких обязательств не было взято»,— отметил представитель ведомства.

А уж оказывать материальную поддержку маргинальному сепаратистскому движению Штаты тем более не станут, добавили неназванные американские источники.

Но, пожалуй, самое главное, что заранее обрубает все шансы сепаратистов когда-либо добиться независимости,— это общественные настроения в самой Альберте. По данным опроса Ipsos, проведенного на прошлой неделе, за отделение от Канады выступает всего лишь треть жителей Альберты и такая же часть населения провинции Квебек. Причем, в отличие от Альберты, в Квебеке сепаратистское движение всегда было более институализировано. Квебек даже сумел провести два референдума на этот счет — в 1980 и 1995 годах, но оба раза плебисциты о независимости проваливались.

И все же, невзирая на подобные прогнозы, организация «Проект процветания Альберты» в конце прошлого года начала сбор подписей, чтобы к маю представить в законодательное собрание провинции петицию о проведении референдума о независимости. Чтобы петиции был дан ход, сепаратистам предстоит собрать почти 178 тыс. подписей, или 6% от числа избирателей провинции. Сколько подписей им удалось получить на сегодняшний день, в организации не раскрывают. Между тем контрпетиция против независимости в рамках кампании «Альберта — навсегда Канада» сумела собрать более 438 тыс. подписей к установленному сроку в декабре прошлого года.

К слову, стать частью США хотят еще меньше жителей Альберты, чем те, которые поддерживают независимость. Проведенный в начале января компанией Research Co. опрос показал, что всего 7% решительно выступают за присоединение Альберты к США, а 65% категорически против этого.

Тем не менее некоторая часть американского политического истеблишмента упорно закидывает в общественное поле нарратив о том, что жителям Альберты будет лучше вне Канады, а еще лучше — в составе США.

«Я думаю, что жители Альберты согласятся с мнением, что они предпочли бы не быть частью Канады, а быть частью Соединенных Штатов, потому что мы побеждаем день за днем»,— отметил на прошлой неделе, выступая на BBC, конгрессмен Энди Оглз из Теннесси.

Такого рода провокационные ремарки происходят на фоне и без того непростых взаимоотношений главы Белого дома Дональда Трампа с канадским премьером Марком Карни, которого американский лидер то и дело издевательски именует «губернатор Канады». Начав свой второй президентский срок с идеи сделать Канаду «51-м штатом» США, впоследствии Трамп обрушил на соседей многочисленные торговые тарифы. После же недавней наделавшей шум речи Карни на форуме в Давосе, где тот заявил, что Вашингтон подрывает мировой порядок, Трамп демонстративно отозвал приглашение Оттаве стать членом «Совета мира по Газе» (хотя нельзя сказать, что Канада сильно туда рвалась) и резко раскритиковал визит Марка Карни в Китай, пригрозив 100-процентными пошлинами на весь канадский экспорт в Штаты, если Оттава вдруг решит заключить с Пекином соглашение о свободной торговле.

На этом фоне Вашингтон не упускает случая, чтобы уязвить строптивого соседа. «Американцы более чем счастливы продолжать стравливать канадцев друг с другом»,— отозвался на новости о встречах представителей Госдепа с сепаратистами Альберты эксперт консервативного аналитического центра Canada West Foundation Карло Дейд.

