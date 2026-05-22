CNN: Дональд Трамп не приедет на свадьбу своего сына

Свадьба старшего сына президента США — Дональда Трампа-младшего — пройдет в эти выходные на маленьком острове на Багамах, сообщает CNN. Господин Трамп-младший женится на модели Беттине Андерсон. Источники телеканала сообщают, что Дональд Трамп не приедет на свадьбу сына. Сам президент, отвечая на вопрос журналистов, говорил, что постарается приехать, отметив, что это «не самое подходящее время для меня — все говорят об Иране и других вещах».

Дональд Трамп-младший и его невеста Беттина Андерсон (октябрь 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп-младший и его невеста Беттина Андерсон (октябрь 2025 года)

О помолвке Дональда Трампа-младшего с Беттиной Андерсон было объявлено в декабре 2025-го. Сообщалось, что 47-летний сын президента и 38-летняя модель встречаются с 2024 года. До этого он был в отношениях с экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл, нынешним послом США в Греции. До этого господин Трамп-младший был женат на Ванессе Хэйдон. Они прожили вместе 12 лет и развелись в 2018 году. У них пятеро детей.

Как отмечает CNN, на свадьбу приглашены лишь близкие родственники и друзья пары — не более 50 человек. Источники телеканала сообщают, что отсутствие господина Трампа на свадьбе сына было ожидаемым из-за желания пары провести закрытое мероприятие в узком кругу.

Яна Рождественская