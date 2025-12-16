Сын Трампа объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший помолвлен с моделью Беттиной Андерсон. Такое объявление сделал его отец Дональд Трамп на рождественском приеме в Белом доме и пригласил пару к микрофону.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Видеофрагмент опубликовала журналистка Лора Лумер в соцсети Х. «Она сказала: "Да"»,— объявил господин Трамп-младший. Он поблагодарил госпожу Андерсон за то, что она согласилась стать его женой. Модель,в свою очередь, поблагодарила президента за приглашение в Белый дом и заявила, что чувствует себя «самой счастливой девушкой в мире».

По данным издания Page Six, 47-летний сын американского президента и 38-летняя модель начали встречаться в 2024 году. До этого он был в отношениях с экс-ведущей Fox News Кимберли Гилфойл. Дональд Трамп-младший уже состоял в браке с Ванессой Хэйдон. Они развелись после 12 лет совместной жизни в 2018 году. У пары родились пятеро детей.