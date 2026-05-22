В Дагестане упразднены агентства информации и предпринимательства

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин своим указом утвердил обновленную структуру органов исполнительной власти региона, упразднив Агентство информации и печати, а также Агентство по предпринимательству и инвестициям с передачей их функций профильным министерствам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Дагестана Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Врио руководителя республики Федор Щукин официально закрепил новую конфигурацию исполнительных органов власти Дагестана. Документ вносит существенные коррективы в систему госуправления: два ведомства прекращают своё существование, а их полномочия делегируются иным структурам.

Агентство информации и печати ликвидировано. Его компетенции теперь сосредоточены в Министерстве цифрового развития Дагестана, которое решено переименовать — ведомство станет министерством цифрового развития, информации и печати. Таким образом, к прежним функциям IT-блока добавится управление медийной сферой и издательской деятельностью.

Второе упраздненное ведомство — Агентство по предпринимательству и инвестициям. Его задачи возложены на министерство экономики и территориального развития региона. Эксперты связывают это решение с необходимостью централизовать экономическое планирование и усилить государственную поддержку бизнеса в едином контуре.

Кабинету министров республики поручено в течение одного месяца урегулировать все организационные, финансовые и имущественные вопросы, связанные с реорганизацией. Речь идёт о перераспределении штатной численности, бюджетных ассигнований и материально-технической базы.

Обновленный перечень включает 18 министерств. Помимо уже упомянутых, в него вошли блоки здравоохранения, культуры, образования и науки, МЧС, молодёжной политики, земельных отношений, национальной политики, туризма, спорта, природных ресурсов, промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, труда и соцразвития, финансов, энергетики и тарифов, а также юстиции.

В структуре сохранились пять комитетов: ветеринарный, виноградарский, по госзакупкам, лесному и рыбному хозяйству. Из иных органов власти функционируют Постоянное представительство Дагестана при Президенте РФ, Государственная жилищная инспекция, Агентство по охране культурного наследия, а также узкопрофильные подразделения — Управление по переселению лакского населения Новолакского района и Представительство РД в Баку.

Станислав Маслаков