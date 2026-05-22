Роналду впервые стал чемпионом Саудовской Аравии в составе «Аль-Насра»

Клуб «Аль-Наср» стал победителем чемпионата Саудовской Аравии по футболу, обыграв «Дамак». Два забитых гола команде победителей принес Криштиану Роналду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду с почетным трофеем (21 мая 2026 года)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Криштиану Роналду с почетным трофеем (21 мая 2026 года)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Матч заключительного, 34-го тура чемпионата в Эр-Рияде завершился со счетом 4:1. Криштиану Роналду забил мячи на 62-й и 80-й минутах. Среди игроков «Аль-Наср» на 34-й минуте мяч забил также Садио Мане, а на 52-й — Кингсли Коман. Футболист «Дамака» Морлай Силла забил гол на 57-й минуте матча.

Всего за чемпионат «Аль-Наср» набрал 86 очков, опередив занявший второе место клуб «Аль-Хиляль» на четыре очка. 41-летний Криштиану Роналду забил за сезон 28 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Победа в чемпионате Саудовской Аравии стала первой для «Аль-Насра» с момента перехода в клуб португальского футболиста в августе 2023 года. В том же году команда победила в Кубке арабских чемпионов.