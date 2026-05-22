В ДТП с микроавтобусом в Челябинской области пострадали восемь человек

В аварии с участием микроавтобуса, перевозившего баскетбольную команду, в Челябинской области пострадали восемь человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Один из сопровождающих команды получил травмы средней степени тяжести, его прооперировали. Состояние баскетболистов оценивается как удовлетворительное, сегодня они планируют выехать в Пермь поездом, рассказал губернатор.

Авария случилась утром на 1740-м км трассы М-5 «Урал» вблизи города Златоуста. Микроавтобус Mercedes, выехав на встречную полосу, столкнулся с «Газелью». Водитель автобуса погиб. СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК).