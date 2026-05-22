В Челябинской области команда баскетболистов попала в ДТП

В Челябинской области произошло ДТП с участием пермской баскетбольной команды «Бионорд Про». Погиб водитель автобуса, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Возбуждено уголовное дело.

Баскетболисты возвращались с соревнований по баскетболу 3х3, когда попали в аварию. Один из сопровождающих команды был прооперирован. Сами игроки госпитализированы с ушибами и легкими травмами, уточнил господин Махонин.

«Ребята уже в гостинице, сегодня на поезде выезжают в Пермь. Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень находится на связи с коллегами из Челябинской области»,— добавил губернатор.

По данным челябинского СКР, авария случилась на 1740-м км трассы М-5 «Урал» вблизи города Златоуста. Водитель микроавтобуса Mercedes, выехав на встречную полосу, столкнулся с грузопассажирской «Газелью». СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (ч. 1 ст. 238 УК).