В лесах Хабаровского края ввели режим ЧС регионального характера

Режим ЧС регионального характера ввели в лесах Хабаровского края из-за сложной лесопожарной обстановки. Об этом сообщило региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

В Хабаровском крае зарегистрировано 14 лесных пожаров, из них локализован пока только один. Очаги пожаров расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Нанайском, Хабаровском районах, а также в Солнечном округе. Общая площадь, охваченная огнем, превышает 9,9 тыс. га.

В тушении задействованы 236 человек и 39 единиц техники. В министерстве заверили, что все очаги «находятся на достаточном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики, угрозы не представляют».

В мае в 80 российских регионах начался пожароопасный сезон. По данным МЧС, в 39 регионах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим.