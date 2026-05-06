В 80 российских регионах начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах России, сообщили в МЧС. Сотрудники спасательной службы начали усиленный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности.

«Ежедневно проводятся противопожарные рейды с привлечением беспилотной авиации. Инспекторы пожарного надзора проводят работу по выявлению поджигателей»,— уточнили в пресс-службе ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

В сообщении уточняется, что в 39 российских субъектах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим. В этих регионах возрос риск природных пожаров и вводятся дополнительные меры предосторожности, среди которых ограничение посещения лесов, запрет на проведение пожароопасных работ, разведение костров, сжигание мусора и использование мангалов.

В Хабаровском крае особый противопожарный режим действует в 12 районах. В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, а на Сахалине за неделю произошло уже 53 ландшафтных пожара. В Туве, по данным регионального ГУ МЧС, действует семь лесных пожаров на общей площади более 2,5 тыс. га. К тушению привлекли три воздушных судна.