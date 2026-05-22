Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до пяти

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в «Максе». Число сбитых вблизи столицы БПЛА достигло пяти с начала дня.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле господин Собянин не привел. Все аэропорты московского авиаузла работают штатно.

Всего в ночь на 22 мая над Россией уничтожены 217 беспилотников. Помимо Московской области, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.