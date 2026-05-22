Силы ПВО за ночь сбили над Россией 217 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 217 беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями.

В Белгородской области в районе села Нижнее Березово-Второе дрон атаковал автомобиль, пострадал мирный житель, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В Калужской области сбили три дрона над тремя муниципальными округами, никто не пострадал. В Ленинградской, Новгородской, Тульской и Ярославской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.