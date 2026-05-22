В двух квартирах Ростова фиктивно прописали 147 мигрантов

В Ростове-на-Дону выявлены факты фиктивной прописки 147 мигрантов в двух квартирах. Еще один случай массовой незаконной регистрации зафиксирован в одном из садоводческих товариществ. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вопросы нарушения миграционного законодательства рассмотрены на совете по правопорядку.

«Считаю, что нужно бороться не только жесткими методами — штрафами и арестами, но и создавать условия, когда такая массовая прописка в одной квартире будет технически невозможна. Призовем на помощь современные информационные технологии», — отметил глава региона.

По мнению господина Слюсаря, сейчас основная задача — ликвидировать бюрократические лазейки, искать законные механизмы, чтобы нарушения миграционного законодательства были невозможны.

Наталья Белоштейн