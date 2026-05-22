Утверждение резолюции о выходе США из войны с Ираном откладывается

Принятие решения по резолюции, обязывающей президента США Дональда Трампа завершить войну с Ираном, перенесено на июнь, после того как лидеры Республиканской партии в Палате представителей отказались проводить голосование по этому вопросу. Как сообщает Associated Press (AP), плановое заседание членов Палаты прошло 22 мая, однако республиканцы, заранее поняв, что им не хватит голосов для отклонения резолюции, решили не выносить вопрос на рассмотрение.

Формально лидер республиканцев в Палате представителей Стив Скализ прокомментировал, что голосование было отложено, чтобы дать возможность проголосовать отсутствующим законодателям. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался от публичных комментариев. В совместном заявлении лидера демократов в Палате Хакима Джеффриса и других представителей фракции отмечается, что республиканцы проявили «трусость», отменив голосование.

По информации AP, представители Республиканской партии в Сенате работают над тем, чтобы обеспечить достаточное количество голосов для отклонения еще одной резолюции, ограничивающей военные полномочия Трампа. Ранее Сенат с восьмой попытки принял такую резолюцию. Она обязывает Дональда Трампа согласовывать с Конгрессом любые военные действия. Законопроект поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против.

Влад Никифоров