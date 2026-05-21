СД Альфа-банка рекомендовал выплатить дивиденды в 547,6 рубля на акцию

Совет директоров Альфа-банка рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 547,6 руб. на акцию. Это следует из данных на сайте раскрытия информации.

Всего на дивиденды банку рекомендовали выделить 32,63 млрд руб. Лиц, имеющих право на получение дивидендов, определят 13 июля 2026 года.

В апреле Альфа-банк отчитался о финансовых результатах за 2025 год по МСФО. Чистая прибыль составила 229,9 млрд руб. Это на 9,5% больше показателя годом ранее. Чистые процентные доходы банка за прошлый год выросли на 34% — до 674,8 млрд руб. Комиссионные доходы, напротив, сократились до 146,7 млрд руб. (-1%).