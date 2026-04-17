Альфа-банк получил 230 млрд руб. чистой прибыли по МСФО в 2025 году

Чистая прибыль Альфа-банка по МСФО составила 229,9 млрд руб. по итогам 2025 года. Это на 9,5% больше показателя годом ранее, указано в отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка за 2025 год выросли на 34% — до 674,8 млрд руб. Комиссионные доходы, напротив, сократились до 146,7 млрд руб. (-1%). Расходы организации на резервы по кредитам и авансам клиента за отчетный период увеличились на 23% — до 256 млрд руб.

Объем кредитов и авансов, в свою очередь, составил 9,6 трлн руб., что на 8,6% больше показателя 2024 года. Розничный кредитный портфель вырос на 2% — до 2,9 трлн руб., корпоративный — до 6,7 трлн руб. (+11%). Кроме того, средства клиентов Альфа-банка увеличились на 6,3% — до 9,6 трлн руб. по итогам 2025 года.

Альфа-банк — один крупнейших в России частных банков. Кредитная организация входит в консорциум «Альфа-Групп». Основной акционер Альфа-Банка с долей 41% — один из основателей «Альфа-Групп», предприниматель Андрей Косогов.