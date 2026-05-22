«Опора России» попросила Путина не допустить региональных запретов вейпов

«Опора России» направила президенту Владимиру Путину письмо с просьбой исключить из законопроекта о лицензировании торговли табаком поправку о праве регионов запрещать продажу электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Документ от 20 мая есть у «Ъ».

В организации предупреждают: если регионы получат такое право, это раздробит единое экономическое пространство и сделает условия работы непрозрачными для бизнеса. В одних субъектах легальная продукция останется в обороте, в других — уйдет в тень. «Добросовестные предприниматели столкнутся с риском закрытия точек, а в отдельных регионах сформируется нелегальный рынок ЭСДН»,— говорится в обращении. При этом сам механизм лицензирования, по мнению «Опоры России», уже дает регионам достаточно инструментов для контроля.

Законопроект о лицензировании оптовой и розничной торговли табаком по аналогии с алкоголем обсуждается с 2024 года. Его инициатором выступил Совет федерации, в апреле 2025-го идею поддержало правительство, а в июле Минфин внес документ. Пошлина для дистрибуторов составит 800 тыс. руб. на пять лет, для розницы — 20 тыс. руб. в год. Каждый объект должен получать отдельное разрешение, к помещениям предъявляются требования. В первом чтении проект приняли осенью 2025-го, второе назначено на 26 мая 2026 года.

Спорная поправка появилась как компромисс в ответ на инициативу президента об ограничении оборота ЭСДН. Источник «Ъ» в правительстве называет ее экспериментом, результаты которого планируют проанализировать. Однако бизнес воспринял идею запретов резко негативно: ранее «Опора России» уже обращалась с аналогичной просьбой к вице-премьеру Денису Мантурову.

