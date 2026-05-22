Большинство российских таксопарков сообщили о снижении прибыли

Финансовое положение российских таксопарков заметно ухудшилось на фоне роста издержек, усиления регулирования и увеличения налоговой нагрузки. Согласно опросу Национального совета такси, проведенному среди 100 компаний, 81% участников рынка сообщили о снижении выручки, а 90% — о падении чистой прибыли.

Участники отрасли отмечают, что расходы на обновление автопарка за последние годы выросли в несколько раз. Если ранее наиболее востребованные модели автомобилей для такси стоили менее 1 млн руб., то сейчас стоимость машин, подходящих для работы, достигает 2,5–4 млн руб. Дополнительное давление на рынок оказывают лизинговые платежи, страхование, ремонт и требования закона о локализации автомобилей.

При этом рост тарифов не компенсирует увеличившиеся затраты перевозчиков. По данным Росстата, в апреле средняя стоимость поездки на такси в России выросла на 3,6% год к году, что оказалось ниже уровня инфляции. Участники рынка предупреждают, что дальнейшее повышение цен может привести к сокращению спроса на поездки.

