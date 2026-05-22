Водители не вывозят

Ужесточение законодательства, рост капитальных затрат и налоговой нагрузки привели к ухудшению финансового положения большинства таксопарков. У 81% таких компаний снизилась выручка, прибыль упала у 90% участников рынка, часть из них теперь предпочитают работать «в тени».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно результатам опроса, проведенного в мае 2026 года Национальным советом такси (есть у “Ъ”), большинство участников рынка такси отмечают резкое ухудшение финансовых и операционных показателей. Из 100 опрошенных таксомоторных компаний 81% заявили о снижении выручки, 90% — о падении чистой прибыли, 60% — о росте кредиторской задолженности, 69% — об увеличении налоговой нагрузки.

Член правления Национальной ассоциации таксопарков, глава таксопарка «Такси+» Станислав Антонов говорит, что все таксомоторные компании столкнулись с ухудшением финансовых показателей. «Сегодня таксомоторная отрасль работает в худших условиях за всю свою историю — с подобным мы не сталкивались даже в период пандемии»,— уверяет руководитель таксопарка NEXT Евгений Ермолаев. Это связано с ужесточением законодательных требований, ограничениями для участников рынка и ростом налоговой нагрузки, поясняет он.

У таксопарков за последние годы капитальные затраты выросли в два-три раза из-за серьезного подорожания машин, отмечают в сервисе заказа такси «Максим».

Автомобили, которые массово использовались в такси, — Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan, Volkswagen Polo — покупались по ценам ниже 1 млн руб., а сейчас значительная часть доступных к покупке транспортных средств стоит 2,5–4 млн руб. и выше, отмечают в компании. Стоимость автомобилей сегодня сформирована искусственно — прежде всего из-за заградительного утилизационного сбора, что лишает рынок доступа к бюджетным, но качественным и безопасным автомобилям, которые ранее активно использовались в отрасли, считает Евгений Ермолаев. К влиянию макроэкономических факторов добавляется регуляторное давление: перевозчики обеспокоены требованиями закона о локализации, вступившего в силу с 1 марта 2026 года, говорит исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская.

Расходы таксопарков растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров, говорят в такси «Максим». По данным Росстата, в апреле 2026 года стоимость поездок в такси по всей России выросла на 3,6% год к году, до 48,14 руб. в расчете на 1 км пути. В Москве показатель вырос на 5,8%, до 72,99 руб., в Санкт-Петербурге — на 3,1%, до 58,4 руб. Это ниже уровня инфляции, которая в апреле составила 5,58% в годовом выражении. Этот рост не компенсирует в полной мере текущую нагрузку на перевозчиков и не обеспечивает отрасли необходимый уровень доходности для развития, отмечает председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «Если полностью переложить новые затраты в цену поездок, спрос начнет снижаться и возить будет некого»,— добавляют в такси «Максим».

Кроме того, рынок испытывает дефицит водителей.

По оценке руководителя Объединения самозанятых России Ивана Литвинова, в отрасли легковых пассажирских перевозок он составляет примерно 30%. Также рынок продолжает уходить в тень. По словам Ивана Литвинова, пассажиры начинают договариваться о поездках напрямую с водителями через знакомых, соседей, локальные группы и мессенджеры. За последние полтора года, по его оценке, количество подобных нелегальных чатов выросло почти втрое. По подсчетам зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского и Объединения самозанятых России, сейчас в Telegram и во «ВКонтакте» действует 11,3 тыс. нелегальных каналов с аудиторией 22,7 млн человек.

Станислав Антонов ожидает, что финансовое состояние таксопарков будет ухудшаться, многие парки ждет ликвидация. По его оценке, до конца 2026 года не доживет около 30–40% парков. Если стоимость автомобилей, лизинга, ремонта и страхования продолжит расти, небольшим таксопаркам будет все сложнее обновлять парк и сохранять рентабельность, соглашаются в «Максим». Наталия Лозинская уверена, что снизить финансовую нагрузку на перевозчиков могли бы отраслевая субсидия лизинга и налоговые преференции, а обновление перечня разрешенных моделей с учетом позиции рынка позволило бы повысить гибкость перевозчиков при обновлении парка.

Дарья Андрианова