Под тяжестью короны

Верховный суд РФ (ВС) признал законным приговор «коронованному» по видеосвязи «вору в законе» Давиду Чачибая, известному как Дато Сван, который был осужден на 15 лет за занятие высшего положения в преступной иерархии. Уроженец Абхазии, как доказало следствие, неофициально контролировал тюремную среду Петербурга и Ленобласти. В частности, именно он назначил «положенцем» своего земляка Дениса Квициани, получившего позже срок за организацию экстремистского сообщества. Ранее Свана выдворяли из России, Украины и Казахстана, пока в 2022 году Египет не выдал его в РФ для привлечения к ответственности по относительно новой на тот момент статье 210.1 УК РФ.

Давид Чачибая, также известного как Дато Сван

Фото: Верховный Суд России

21 мая ВС рассмотрел жалобу Давида Чачибая (до 2013 года носил фамилию Герлиани) на приговор Московского городского суда, который в 2024 году приговорил его к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Его признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), вымогательстве с применением насилия, совершенном организованной группой, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Позже он обжаловал это решение, дойдя до Верховного суда. «Коллегия по уголовным делам ВС России, проверив доводы жалобы и материалы дела, не установила нарушений нижестоящими инстанциями норм материального и процессуального права и оставила принятые судебные акты без изменения»,— говорится в решении.

54-летний выходец из абхазского села Гульрипши, Чичибая, по материалам дела, организовал преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью бизнесмена и его семьи, требовали от него 15 млн рублей.

В ходе судебного разбирательства также было установлено, что, находясь в Турции, Дато Сван посредством видеоконференцсвязи принял участие во встрече с представителями криминальной среды, в ходе которой за ним была закреплена сфера преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской, Смоленской, Ульяновской областей. Тогда же он был дистанционно наделен статусом лидера преступного сообщества — «вора в законе».

Так, до июля 2019 Чичибая, распределяя сферы влияния, назначил гражданина Абхазии Дениса Квициани (он же Денис Сван или Абхаз) «положенцем», что на воровском жаргоне означает представителя криминалитета, который выбирается для управления преступной средой на определенной территории или в конкретной сфере. В случае Абхаза речь идет про петербургские следственные изоляторы. Последний, находясь в разных СИЗО, в том числе в «Крестах», организовал там деятельность движения АУЕ, признанного судом экстремистской организацией и запрещенного на территории страны по иску Генпрокуратуры РФ. Также Денис Сван отвечал за сбор денег с арестантов. Средства предназначались для экстремистских ячеек в выборгском СИЗО-3 и петербургском СИЗО-5 («Арсеналка»).

В 2025 году Санкт-Петербургский городской суд приговорил Квициани 11 годам в ИК строгого режима. При этом сам подсудимый, отрицая свою вину, подтвердил, что действительно имеет криминальный статус, но не «положенца», как утверждает сторона обвинения, а «бродяги» (чуть ниже в арестантской иерархии.— "Ъ Северо-Запад").

Согласно культурологической экспертизе, татуировки на его теле «несут информацию» о пребывании в местах лишения свободы, о склонности к асоциальному поведению, отрицанию порядка, установленного администрацией и правилами исправительно-трудового учреждения, общепризнанных норм и правил, а также о причастности к криминальным авторитетам и ворам в законе, то есть лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

В октябре 2015 года Тимирязевский суд Москвы отправил Дато Свана в спецприемник для нелегальных мигрантов. За использование поддельных документов его выдворили в Грецию. Позже «законник» засветился в Италии и Испании. В 2016 году Дато Сван был депортирован из Украины в Грузию (на Украину он безуспешно пытался вновь попасть в 2019 году, а в Грузии его вовсе лишили гражданства.— "Ъ Северо-Запад"), позднее ему удалось уехать в Казахстан, откуда его тоже выдворили.

В Россию Чачибая был экстрадирован из Египта в мае 2022 года. Решение о его заочном аресте суд вынес еще в апреле 2021 года. После помещения в столичный следственный изолятор во время проведения инспектором дежурной службы изолятора досмотра фигурант сообщил ему о своем криминальном статусе. Данную принадлежность доказали и эксперты, которые пришли к выводу, что татуировки на его теле «несут информацию» о пребывании в местах лишения свободы, склонности к асоциальному поведению и отрицанию порядка, установленного администрацией исправительного учреждения.

Статья 210.1 УК РФ, которая вводит ответственность именно за сам факт занятия высшего положения в криминальной иерархии, появилась в апреле 2019 года. До этого за деятельность, связанную с организацией преступного сообщества, могли наказать только в случае, если удавалось доказать конкретные деяния. Новая же статья позволила привлекать к ответственности за сам криминальный статус.

Однако в 2023 году Дато Сван был оправдан судом присяжных (доказательства обвинения убедили только двух из восьми членов жюри.— "Ъ Северо-Запад), а приговор Мосгорсуда отменен, но вскоре Сван был снова задержан. Повторный процесс проходил уже без коллегии присяжных.

Андрей Кучеров