Росимущество выставило на продажу Пятигорский молкомбинат за 3,9 млрд рублей

Росимущество объявило аукцион по продаже 100% доли ООО «Пятигорский молочный комбинат» и 40,45% доли ООО «Агрофирма “Село имени Г.В. Кайшева”», ранее связанных с бывшим главой правительства Карачаево-Черкесии Владимиром Кайшевым. Информация опубликована на портале ГИС «Торги».

Начальная стоимость актива составляет 3,9 млрд руб., шаг аукциона — 39 млн руб. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 779,98 млн руб. Прием заявок продлится до 28 мая, проведение аукциона назначено на 29 мая.

Речь идет об активах, ранее изъятых в доход государства по иску Генпрокуратуры РФ. По данным ЕГРЮЛ, в сентябре 2025 года Росимущество получило 100% долей Пятигорского молкомбината и 40,45% долей агрофирмы «Село им. Г.В. Кайшева». Остальные 59,55% агрофирмы принадлежат самому молкомбинату.

Ранее Росимущество уже пыталось реализовать другой актив по делу Кайшева — санаторий «Елизавета — Минеральные Воды». Однако аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

По версии следствия, Владимир Кайшев и другие фигуранты дела входили в преступное сообщество, связанное с рейдерским захватом предприятия по производству минеральной воды. В числе обвиняемых также проходят брат экс-чиновника Юрий Кайшев, бывший гендиректор Пятигорского молкомбината Константин Сухарев и экс-директор департамента Минэкономразвития РФ Игорь Храновский.

Пятигорский молочный комбинат входит в число крупнейших переработчиков молока в Ставропольском крае. Согласно данным компании, предприятие способно перерабатывать до 350 тонн молока в сутки. По итогам 2024 года выручка комбината выросла на 4,6% и составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль сократилась в 2,4 раза — до 154,8 млн руб.

Агрофирма «Село им. Г.В. Кайшева», расположенная на территории Кавказских Минеральных Вод, располагает дойным стадом численностью около 1,8 тыс. голов.

Валерий Климов