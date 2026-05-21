Число личных банкротств в России выросло почти на 14%

В первом квартале 2026 года российские суды признали банкротами 137,5 тыс. граждан, что на 13,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные представили на конференции «Банкротства физических лиц. Новые реалии» со ссылкой на Федресурс. За все время существования механизма личного банкротства через процедуру прошли более 2,2 млн человек.

Наиболее заметную долю среди должников составили миллениалы — почти половина всех банкротов. Доля представителей поколения Z за год выросла с 15% до 20%, тогда как число бэби-бумеров среди граждан, проходящих процедуру несостоятельности, сократилось с 10% до 7%. Женщины по-прежнему чаще мужчин прибегают к банкротству.

Одновременно суды стали значительно чаще отказывать гражданам в списании долгов.

